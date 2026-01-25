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Регион
Опубликовано 25 января, 04:52

Полиция Албании применила против демонстрантов слезоточивый газ и водомёты

Обложка © X / ildazhulali

Обложка © X / ildazhulali

В Албании полиция применила слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов, стычка переросла в столкновения у офиса премьер-министра. Акцию в субботу вечером организовала крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП), вновь обвинив правящих социалистов во главе с Эди Рамой в коррупции и требуя его отставки.

«Демонстранты затем начали бросать коктейли Молотова и пиротехнику к зданию офиса премьера. Полиция ответила слезоточивым газом и водомётами, чтобы разогнать толпу. После столкновения протестующие отошли к зданию парламента», — написал сайт Albanian daily news.

Лидер ДП Сали Бериша также обвинил социалистов в фальсификации итогов выборов 2025 года. На них правящая партия получила свыше 52% голосов и большинство в парламенте. Напряжённость в албанской политике сохраняется с конца прошлого года, когда депутаты от ДП устроили беспорядки с пиротехникой в зале заседаний.

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Ранее сообщалось о протестах в Кривом Роге на Украине. Протестующие перекрыли дороги на одной из улиц, требуя от властей решения проблемы с длительными отключениями электроэнергии. Участники акции выражают недовольство тем, что в их домах электричество отсутствует практически по двое суток подряд.

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Виталий Приходько
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