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Опубликовано 25 января, 06:20

«Хватит оружия!» Хамство Зеленского в Давосе может дорого стоить Украине

Итальянский депутат Сассо требует лишить Киев военной помощи после хамства Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Европейские страны сами проталкивали образ Владимира Зеленского, который теперь позволяет себе оскорбления в их адрес, если те, по его мнению, предоставили мало денег, оружия или любой другой помощи. Военную поддержку Киева стоит немедленно прекратить, заявил на своей странице в социальной сети X итальянский депутат Россано Сассо.

По его мнению, для реального прекращения конфликта Европе нужно заставить Зеленского пойти на уступки, а не затягивать боевые действия, обогащая коррумпированных политиков.

«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что проголосовал против отправки вооружения Украине, осознавая политические издержки этого решения, но готов нести за него ответственность. Сассо резко осудил использование итальянских средств на финансирование войны, в которую Италии лезть не стоит.

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Напомним, что во время своей речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал руководство европейских государств, упрекнут его в бездействии и несамостоятельности. В ответ глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Европа и так уже слишком много сделала для Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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