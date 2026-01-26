Мачеха в пеньюаре в Большом, отец в розыске. Как экс-следователь СК стал самым богатым иноагентом Оглавление Первый иноагент в погонах Мачеха устроила скандал в Большом Отец и сын: одна ОПГ? Состояние семьи: пентхаусы, особняки, офисы Бизнес на Украине, жизнь за границей Кирилл Качур — первый в истории следователь СК РФ, признанный иноагентом. У него шесть сестёр и две мачехи: одна — светская тусовщица, вторая — модель-телеведущая. Наше государство сейчас пытается изъять у этой странной семьи активы на миллиарды рублей. 12591 12591 Бывший следователь СК Качур* — иноагент. У него 19 статей, миллиарды и две мачехи-тусовщицы. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kachur_kirill_, mgrigoreva_tv, © Shutterstock / FOTODOM / Urban_Reporter, © 2gis

Первый иноагент в погонах

Лейтенант юстиции, бывший следователь ГСУ СК России по Московской области 35-летний Кирилл Качур* — один из самых ярких представителей клана иноагентов. Во-первых, он богатейший из иноагентского списка: с ним связывают активы стоимостью 9,5 млрд рублей. Во-вторых, в России ему инкриминируют рекордные 19 уголовных статей, включая создание ОПГ, взяточничество, мошенничество и подлог. В-третьих, он первый в истории России иноагент, ранее служивший следователем СК РФ.

Кирилл Качур* был подан в международный розыск за месяц до начала СВО. Сбежав за границу, он выдумал себе образ мученика, преследуемого российскими властями по политическим мотивам.

— Народ России спит летаргическим сном и вымирает, — заявляет в своих блогах Качур*, призывая к деприватизации и деолигархизации.

Лейтенант не похож на коллег по иноагентному цеху. Он якобы не за Украину. Он якобы за победу и против коррупции в России. Абсурд, учитывая, что родня Качура* сказочно разбогатела на разных схемах в Московском регионе, а также продолжает владеть действующим бизнесом в Черкасской и Закарпатской областях Незалежной.

Кирилл Качур* — бывший следователь СК РФ, признанный иноагентом. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirill_kachur

Мачеха устроила скандал в Большом

Осенью прошлого года отечественные СМИ сообщали, что у Кирилла Качура* изъяли имущество на 247 млн рублей — это не так. Решение Дорогомиловского суда не вступило в силу. Юристы Качура* подали апелляцию, и на днях дело было отправлено на пересмотр в вышестоящую инстанцию. Более того, судя по данным сервиса СПАРК, Качур* принимает хитрые меры, чтобы спасти и распродать своё богатство.

Соответчиками выступают супруга Качура*, две его мачехи (бывшая и нынешняя), а также три несовершеннолетние единокровные сестры. Складывается впечатление, что на этих родственников он и переписал активы.

Иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 11 объектов недвижимости

Бывшая мачеха Качура* — это малоизвестная широкой общественности светская львица Анна Карелина, ей 41 год. После начала спецоперации и заочного ареста пасынка её видели тусующейся в столичных клубах с музыкальным обозревателем Антоном Бибиковым. Полтора года назад Бибиков погиб.

Анна Карелина и ныне покойный Антон Бибиков летом 2022 года. Фото © VK / Антон Николаевич

Нынешняя мачеха Качура* — модель Мария Григорьева, ей 45 лет. Перед новогодними праздниками она посетила Большой театр в похожем на пеньюар платье, а в антракте балета устроила провокационную фотосессию, лёжа на бортике ложи. Вышел скандал. Григорьеву осудили артисты Большого. Экс-премьер Николай Цискаридзе резко высказался по этому поводу, он призвал наказать её за «срам» «мытьём полов».

Мария Григорьева ответила критикам дерзким постом в запрещёнограме: «В Большой театр нужно одеваться красиво, а не как угодно. Себе изменять не собираюсь». В другой раз она надела леопардовое платье с вырезом почти до пупа.

Модель Мария Григорьева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mgrigoreva_tv

Отец и сын: одна ОПГ?

Отец Кирилла Качура*, 56-летний Виталий Качур, сделал трёх дочек первой его мачехе и столько же второй. Судя по всему, Качур-старший какое-то время мог строить отношения сразу с обеими дамами.

Как и сын, Виталий Качур тоже заочно арестован и тоже находится в международном розыске. В бегах родитель с февраля 2020 года. Его подозревают в тех же преступлениях, что и Качура-младшего.

По информации СМИ, Виталий Качур разбогател ещё в девяностых на контрабанде, обналичке и серых схемах с возвратом НДС. В начале десятых бизнесмена осудили на четыре года за рейдерский захват здания в центре Москвы. Его показания тогда легли в основу обвинений против депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину и убитого в Киеве в 2017 году. После освобождения Качур-старший уехал в ОАЭ, но не отказался от участия в сомнительных проектах.

Виталий Качур родом из Амурской области. С Украиной его уже много лет связывает бизнес. Он сдаёт в аренду коммерческую недвижимость в Ужгороде, занимается лесопильным производством в Дубриничах и управляет банями в Хуторе. Добавим, что его сын, Кирилл Качур*, появился на свет с луганском городе Красный Луч.

Виталий Качур и Мария Григорьева. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Если приглядеться, то Кирилл Качур* — дутая величина. Он прослужил следователем по особо важным делам в СУ СК РФ по Московской области всего пару лет, в 2012–2014 годах. Ему тогда было чуть более двадцати. Возникает ощущение, что его пристроил туда влиятельный отец для какой-то конкретной схемы.

Одно из инкриминируемых отцу и сыну преступлений — фальсификация уголовного дела против владельцев IT-компании Merlion. За освобождение из СИЗО группировка Качуров потребовала с собственников фирмы 15 млрд рублей. Когда это вскрылось, Качурам удалось сбежать от правосудия, а вот их подельникам (включая других причастных силовиков, а также сына бывшего главы ФМС Сергея Ромодановского) нет. Сейчас идёт суд над ними, им грозит до 25 лет тюрьмы.

Состояние семьи: пентхаусы, особняки, офисы

До начала СВО с семьёй Кирилла Качура* (его матери, жены, двух мачех, единокровных сестёр и отца) могло быть связано огромное количество недвижимости в Московском регионе:

пара крупногабаритных трёшек и пятикомнатная квартира в ЖК бизнес-класса «Шмитовский проезд, 16» — стоимость от 220 млн рублей;

свыше шестисот квадратов в добротном ЖК «Волынский» — от 400 млн рублей;

трёшка в сталинке на Автозаводской — от 30 млн рублей.

двое апартаментов в элитном доме ЖК «Английский квартал» — от 160 млн рублей;

около пятисот квадратов в ЖК «Золотые ключи» — около 350 млн рублей;

двушка и трёшка в конструктивистских домах на Кутузовском проспекте — до 90 млн рублей;

пентхаус в ЖК «Воробьёвы горы» — до 150 млн;

четырёхкомнатная квартира в ЖК «Мосфильмовский» — от 80 млн рублей;

офис в ЖК Art Residence — до 28 млн рублей;

особняк в рублёвском лакшери-посёлке Иславское — около двух сотен миллионов рублей;

коттедж в Серебряном Бору — до 0,8 млрд рублей;

особняк в Грозном — около 30 млн рублей;

цоколь БЦ на Воронцовской улице — до 0,8 млрд рублей;

помещения в ЖК «Пресненский вал, 21» — до 90 млн рублей;

офис в ЖК Cloud Nine — от 150 млн рублей;

офисы в историческом особняке Дом Сахацких — до 40 млн рублей;

квартиры в домах попроще на 3-й Филёвской улице и Мичуринском проспекте;

земли на Рублёвке, самая дорогая из которых — 18 соток в посёлке Калчуга.

Многое из этой недвижимости выставлялось или выставлено сейчас на продажу. Стоит всё это явно дороже 247 млн рублей — напомним, именно в такую сумму оценили активы, которые пытался изъять у семьи Качура* Дорогомиловский суд.

Но даже перечисленное богатство — это не всё. Немало активов Качуров записано на бизнес-структуры. Несколько их компаний оказалась переписаны на уроженку луганской области Елену Черноморченко. Судя по соцсетям, она друг семьи. Её предприятие «Торгоптим» снимало под торговлю 250 тысяч квадратов в аэропорту Внуково. Её фирма «Викта» имела в собственности тысячу квадратов в особняке на Гоголевском бульваре. Другому её юрлицу — «Йоте» — принадлежало около 500 квадратов в цоколе ЖК «Золотые ключи». На балансе её фирмы «Стройиндустрия» было более 400 квадратных метров в БЦ «Варшавское шоссе, 26». Все перечисленные бизнесы сейчас реструктуризируются и, скорее всего, сворачиваются. Сама Черноморченко банкротится. Она должна 6,6 млн рублей банку «Славия». Примерно в таком же состоянии десяток других бизнесов Качуров.

По данным СМИ, российский суд арестовал активы Качуров на 9,5 млрд рублей. Но, судя по базе СПАРК, Качуры могут успеть вывести деньги и перепродать недвижимое имущество.

Бизнес на Украине, жизнь за границей

Семья Кирилла Качура* живёт сразу в нескольких стран. Мачехи с сёстрами чаще находятся в Москве. Сам он разрывается между ОАЭ и Черногорией. Его отец находится в Германии. Как дома чувствуют себя Качуры и на Украине.

Главный зарубежный актив Качуров — крупная логистическая компания VG Cargo GmbH, расположенная рядом с аэропортом Франкфурта. Отец владеет там долей.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Авторы Пётр Егоров