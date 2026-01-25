Артиллерия Южной группировки войск нанесла серию точных ударов по позициям ВСУ на Северском и Константиновском направлениях. Как сообщили в Минобороны России, были уничтожены бункер, пункт временной дислокации и несколько укреплённых позиций противника.

В военном ведомстве уточнили, что во время поддержки наступающих подразделений в районе Северска артиллеристы выявили бункер и пункт временного размещения украинских военных. Далее последовал удар — и цели были ликвидированы. В Минобороны подчеркнули, что «точным попаданием цели были уничтожены».

Параллельно на Константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили блиндаж с живой силой противника. Координаты передали операторам беспилотных систем, после чего, как сообщили в министерстве, «точным попаданием блиндаж с живой силой противника был уничтожен».

Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка российские военные уничтожили наблюдательный пост ВСУ, который использовался для контроля обстановки и корректировки огня.

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе массированного обстрела по Белгороду украинская армия выпустила 24 ракеты из реактивных систем. В результате были зафиксированы повреждения на некоторых объектах инфраструктуры.