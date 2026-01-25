В Ровно сотрудники ТЦК избили мужчину

На западе Украины в городе Ровно сотрудники местного территориального центра комплектования (военкомата) избили мужчину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, опубликовав видеозапись инцидента. На кадрах несколько человек в военной форме наносят удары лежащему мужчине. Действие происходит в помещении с кроватями, предположительно внутри здания ТЦК.

Видео © t.me/Алексей Гончаренко*

«Никто не считает нормальным избиение посреди дня... Но ТЦК Ровно имеет свои взгляды», — написал Гончаренко* у себя в канале.

Ранее в Днепропетровске сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю местного жителя во время проведения мобилизационных мероприятий. Мужчина, угрожая военным ножом, пытался уклониться от мобилизации. Информации о пострадавших нет. Также в сеть попало видео, на котором как минимум пятеро военных в форме ВСУ окружают легковую машину.

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