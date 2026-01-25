Работодателей хотят обязать оплачивать такси сотрудникам, но при одном условии
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В России могут законодательно обязать компании оплачивать такси для сотрудников в дни экстремально низких температур. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Государственной думы Амир Хамитов.
По словам парламентария, при морозе ниже -25 °C очное присутствие на работе может быть опасным, и если удалённый режим невозможен, то безопасная доставка сотрудников становится вопросом здравого смысла. Инициатива была озвучена на фоне прогноза синоптиков о первом в этом сезоне похолодании в Москве до -22 °C с последующими сильными снегопадами.
«В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — сказал Хамитов РИА «Новости».
Напомним, в московском регионе температура к полуночи опустилась до этих значений, причём минимальный показатель был зафиксирован в подмосковном посёлке Серебряные Пруды. По прогнозам синоптиков, текущая ночь может стать самой холодной в этом зимнем сезоне.
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