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Регион
Опубликовано 25 января, 20:40

Работодателей хотят обязать оплачивать такси сотрудникам, но при одном условии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

В России могут законодательно обязать компании оплачивать такси для сотрудников в дни экстремально низких температур. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Государственной думы Амир Хамитов.

По словам парламентария, при морозе ниже -25 °C очное присутствие на работе может быть опасным, и если удалённый режим невозможен, то безопасная доставка сотрудников становится вопросом здравого смысла. Инициатива была озвучена на фоне прогноза синоптиков о первом в этом сезоне похолодании в Москве до -22 °C с последующими сильными снегопадами.

«В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — сказал Хамитов РИА «Новости».

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Напомним, в московском регионе температура к полуночи опустилась до этих значений, причём минимальный показатель был зафиксирован в подмосковном посёлке Серебряные Пруды. По прогнозам синоптиков, текущая ночь может стать самой холодной в этом зимнем сезоне.

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Анастасия Никонорова
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