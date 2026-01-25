Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Курской областью
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Российская ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ в небе Курской области. Об этом уведомила пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 12:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — сказано в публикации.
Минувшей ночью несколько украинских беспилотников были сбиты в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, при падении одного из БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах повреждены частный дом и автомобиль. Пострадавших нет, семья из повреждённого дома временно размещена у соседей, в здании разрушена кровля и выбиты окна.
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