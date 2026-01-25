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Опубликовано 25 января, 18:56

Вучич раскрыл один из возможных пунктов мирного плана по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

По словам президента Сербии Александра Вучича, одним из условий мирного плана по Украине может стать её вступление в Европейский Союз с 1 января 2027 года. Он отметил, что против этого выступят некоторые страны-члены ЕС.

«Часть плана — чтобы Украина стала членом ЕС с 1 января 2027 года», — заявил Вучич на заседании правительства, сославшись на свою информацию. Он добавил, что с этим не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Президент Сербии также допустил, что для ускорения процесса могут быть применены силовые изменения процедур вопреки регламентам ЕС. Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают возможность приёма Украины с урезанными правами, без права вето на решения союза.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что инициатива Вашингтона по созданию Совета мира усугубила раскол внутри Европы. По его словам, большинство государств-членов Европейского союза либо отказались присоединяться к этой структуре, либо пока не определили свою позицию по данному вопросу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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