Вучич раскрыл один из возможных пунктов мирного плана по Украине

По словам президента Сербии Александра Вучича, одним из условий мирного плана по Украине может стать её вступление в Европейский Союз с 1 января 2027 года. Он отметил, что против этого выступят некоторые страны-члены ЕС.

«Часть плана — чтобы Украина стала членом ЕС с 1 января 2027 года», — заявил Вучич на заседании правительства, сославшись на свою информацию. Он добавил, что с этим не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Президент Сербии также допустил, что для ускорения процесса могут быть применены силовые изменения процедур вопреки регламентам ЕС. Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают возможность приёма Украины с урезанными правами, без права вето на решения союза.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что инициатива Вашингтона по созданию Совета мира усугубила раскол внутри Европы. По его словам, большинство государств-членов Европейского союза либо отказались присоединяться к этой структуре, либо пока не определили свою позицию по данному вопросу.