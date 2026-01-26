Ким Чен Ын курировал создание скульптур в честь бойцов КНДР в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 января посетил Творческое объединение «Мансудэ» и лично руководил изготовлением скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын внимательно следил за ходом работы и давал указания по оформлению композиции. Её планируют установить в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции, посвящённом участию Корейской народной армии (КНА) в освобождении и разминировании Курской области.