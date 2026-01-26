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Опубликовано 26 января, 04:18

Российские БПЛА с повышенной грузоподъёмностью «Упырь-18» запустили на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Беспилотники «Упырь-18» с повышенной грузоподъёмностью начали использовать на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции. Об этом сообщили на предприятии «Уралдронзавод».

Дроны получили название из-за 18-дюймовой рамы. Они доставляют 10-килограммовую мину на десятки километров и эффективно поражают укреплённые блиндажи и позиции противника.

«Повышенная грузоподъёмность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения»,приводит ТАСС слова представителя завода.

По данным производителя, «Упырь-18» уже успешно применили на обоих направлениях. Компания планирует нарастить выпуск этих БПЛА.

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Лия Мурадьян
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