Российские БПЛА с повышенной грузоподъёмностью «Упырь-18» запустили на СВО

Беспилотники «Упырь-18» с повышенной грузоподъёмностью начали использовать на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции. Об этом сообщили на предприятии «Уралдронзавод».

Дроны получили название из-за 18-дюймовой рамы. Они доставляют 10-килограммовую мину на десятки километров и эффективно поражают укреплённые блиндажи и позиции противника.

«Повышенная грузоподъёмность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения», — приводит ТАСС слова представителя завода.

По данным производителя, «Упырь-18» уже успешно применили на обоих направлениях. Компания планирует нарастить выпуск этих БПЛА.