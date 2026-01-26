Российские БПЛА с повышенной грузоподъёмностью «Упырь-18» запустили на СВО
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Беспилотники «Упырь-18» с повышенной грузоподъёмностью начали использовать на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции. Об этом сообщили на предприятии «Уралдронзавод».
Дроны получили название из-за 18-дюймовой рамы. Они доставляют 10-килограммовую мину на десятки километров и эффективно поражают укреплённые блиндажи и позиции противника.
«Повышенная грузоподъёмность также позволяет использовать их для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения», — приводит ТАСС слова представителя завода.
По данным производителя, «Упырь-18» уже успешно применили на обоих направлениях. Компания планирует нарастить выпуск этих БПЛА.
Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали работать через спутниковый интернет Starlink. Это может изменить тактику ударов по целям в глубоком тылу. Их дальность достигает 200 километров, а связь через спутник теоретически позволяет наносить точечные удары по стационарным и движущимся объектам в районах Полтавы, Киева и Днепропетровской области.
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