Единственный возможный путь к урегулированию конфликта на Украине — прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский политолог и бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов», — сказал эксперт.

Он считает, что для такого диалога Украине нужна конкретная политическая фигура, готовая взять на себя ответственность. Политолог также призвал отказаться от концепции нанесения России «стратегического поражения», которая, по его мнению, была навязана западными партнёрами. Соскин убеждён, что посредничество третьих стран неэффективно и реальный мир может быть достигнут только через прямые контакты между Киевом и Москвой.