«11 наркоманов, 4 аутиста»: Военный ВСУ в ужасе от подкрепления от одесского ТЦК

В Сети появилось видео, на котором военнослужащий ВСУ жалуется на низкое качество пополнения, прибывшего из Одесского территориального центра комплектования (ТЦК). Как заявил боец, среди 20 новобранцев 11 человек являются наркоманами, четверо — аутистами, а остальным «под 60 лет».

Оперативное командование «Юг» ВСУ подтвердило, что ролик действительно записан бойцом одной из бригад, воюющих в Запорожской области. Однако в официальном комментарии командование заявило, что всё это неправда, а у рекрутов нет никаких медицинских подтверждений подобных диагнозов

В ОК «Юг» подчеркнули, что ТЦК проводят мобилизацию в соответствии с законодательством. Причиной публикации такого видео, по мнению командования, стало «тяжёлое моральное состояние солдат, которые длительное время без передышки воюют на передовой».

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники ТЦК в Полтаве вломились в общественный туалет, чтобы достать оттуда «ухилянта» и запихнуть к себе в машину. Мужчину пытались защитить сотрудники автозаправочной станции, но их быстро угомонили.