Предприниматель Бут заявил, что Трамп объявил «войну» Европе
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Действия и заявления президента США Дональда Трампа в адрес Европы, особенно его резкая критика в Давосе, являются фактическим объявлением «войны» европейским глобалистам. Об этом заявил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.
По его словам, Демократическая партия США после победы республиканца сделала своей «штаб-квартирой» Западную Европу. Поэтому все шаги американского лидера направлены на то, чтобы вывести её из баланса.
«И если раньше Трамп соблюдал некое хотя бы публичное перемирие с глобалистами и со своими противниками, то что было сказано в Давосе, было равноценно объявлению «войны» — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, перед саммитом в Давосе Дональд Трамп обнародовал личную переписку с главой Франции Эмманюэлем Макроном, что привело в ужас политиков в ЕС. Тем временем немецкий журнал Spiegel поместил на обложку политиков ЕС с мечами против «империализма Трампа». А в США объяснили, почему Трамп публично унижает Европу.
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