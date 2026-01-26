Предприниматель Бут заявил, что Трамп объявил «войну» Европе

Действия и заявления президента США Дональда Трампа в адрес Европы, особенно его резкая критика в Давосе, являются фактическим объявлением «войны» европейским глобалистам. Об этом заявил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

По его словам, Демократическая партия США после победы республиканца сделала своей «штаб-квартирой» Западную Европу. Поэтому все шаги американского лидера направлены на то, чтобы вывести её из баланса.

«И если раньше Трамп соблюдал некое хотя бы публичное перемирие с глобалистами и со своими противниками, то что было сказано в Давосе, было равноценно объявлению «войны» — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».