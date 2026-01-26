Песков не увидел дружелюбия на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби
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Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби с делегациями Украины и США — не место для дружелюбной атмосферы, однако участники процесса должны вести себя конструктивно и быть нацеленными на результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я бы не стал говорить о том, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться что-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», — заключил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в любых переговорах на экспертном уровне нужно исключать деструктивные факторы.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины продолжатся на следующей неделе. По его словам, во время прошедшей беседы был момент, когда «все выглядели почти как друзья» что вселило в него надежду.
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