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Опубликовано 26 января, 09:21

Песков не увидел дружелюбия на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Обложка © Х / SEPeaceMissions

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби с делегациями Украины и США — не место для дружелюбной атмосферы, однако участники процесса должны вести себя конструктивно и быть нацеленными на результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не стал говорить о том, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться что-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», — заключил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в любых переговорах на экспертном уровне нужно исключать деструктивные факторы.

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Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины продолжатся на следующей неделе. По его словам, во время прошедшей беседы был момент, когда «все выглядели почти как друзья» что вселило в него надежду.

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