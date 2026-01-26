Песков не увидел дружелюбия на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби с делегациями Украины и США — не место для дружелюбной атмосферы, однако участники процесса должны вести себя конструктивно и быть нацеленными на результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не стал говорить о том, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться что-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», — заключил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в любых переговорах на экспертном уровне нужно исключать деструктивные факторы.