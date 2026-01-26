На Украине мужчины рискуют жизнью и идут напролом через границу, чтобы избежать мобилизации и не попасть в ряды ВСУ на передовой. Особенно в зимнее время украинцы выбирают опасные маршруты для побега из страны. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер» со ссылкой на сводки с фронта, где дислоцируется группировка «Север» ВС РФ.

«В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы всё больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт. Участились случаи, когда группы украинских граждан пытаются напролом прорвать границу и сбежать за рубеж», — раскрыли российские бойцы.

К примеру, сейчас в Черновицкой области украинские пограничники устроили жёсткий контроль за границей с Румынией, так как число уклонистов, пытающихся сбежать за рубеж, выросло в ужасающих масштабах. На втором месте находится Молдавия, куда тоже не иссякает поток мужчин с Украины.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение могут прибегнуть к объявлению тотальной мобилизации в стране, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта.