В Киеве связали блэкаут с ударом 16 российских ракет по крупнейшим ТЭЦ

В Киеве удар по крупнейшим ТЭЦ был нанесён российскими военными при помощи 16 баллистических ракет. Об этом рассказал директор «Центра исследования энергетики» (ЦИЭ) Александр Харченко в интервью изданию «Общественное».

«16 баллистических ракет попали по киевским ТЭЦ в ходе атаки 13 января, с тех пор они не работают», — уточнил чиновник.