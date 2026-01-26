В Киеве связали блэкаут с ударом 16 российских ракет по крупнейшим ТЭЦ
Обложка © ТАСС / Zuma
В Киеве удар по крупнейшим ТЭЦ был нанесён российскими военными при помощи 16 баллистических ракет. Об этом рассказал директор «Центра исследования энергетики» (ЦИЭ) Александр Харченко в интервью изданию «Общественное».
«16 баллистических ракет попали по киевским ТЭЦ в ходе атаки 13 января, с тех пор они не работают», — уточнил чиновник.
Харченко добавил, что именно с того периода Киев стал испытывать жесточайшие проблемы со светом и отоплением. При этом украинская система ПВО не смогла отразить удар по энергоинфраструктуре.
Накануне сообщалось, что в Киеве более 800 тысяч абонентов уже несколько дней остаются без электричества. На всей территории страны введён режим ЧС в энергетике. Во дворах жилых домов, оставшихся без отопления и электроснабжения, начали устанавливать палатки с генераторами. Эта вынужденная мера стала реакцией на длительные перебои в работе коммунальных систем Украины.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.