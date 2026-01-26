Трампа обвинили в стремлении поссорить Россию и Китай через Совет мира

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира является не попыткой заключения глобальной сделки, а инструментом навязывания собственной воли, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. По его мнению, Россия пригласили в новый формат раньше Китая с целью использовать РФ как рычаг давления на КНР.

Однако схема Вашингтона не могла быть принята Пекином, а Москва, осознав истинные намерения американского лидера, сумела избежать ловушки Трампа. В итоге очередная попытка США внести раскол в российско-китайские отношения провалилась.

«Если б мы сразу согласились, то китайцев, возможно, тогда не пригласили бы вовсе. И мы оказались бы на стороне Трампа против Китая. <...> Но мы этого не сделали, слава Богу. И в итоге США позже всё-таки пригласили и китайцев», — подчеркнул парламентарий в эфире «Царьграда».