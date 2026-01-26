В Госдуме советуют Пашиняну уйти из политики в музыку после видео с барабанами и танцами

Сменить политическую деятельность, в которой Пашинян, надо сказать, не преуспел, на музыкальную карьеру вполне возможно и нужно. Пусть попробует, может быть, будет более успешен на этом творческом поприще. Что касается допустимости, понятно, что каждый сам определяет, что для него в жизни важно, какими хобби заниматься и так далее.