В Госдуме советуют Пашиняну уйти из политики в музыку после видео с барабанами и танцами
Обложка © Telegram / Nikol Pashinyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен задуматься о смене политической карьеры на музыкальную после создания собственной группы, может быть, на новом поприще ему удастся достичь успеха, так как сейчас он явно провальный политик. Об этом Life.ru сообщил депутат Государственной думы РФ Николай Новичков.
Сменить политическую деятельность, в которой Пашинян, надо сказать, не преуспел, на музыкальную карьеру вполне возможно и нужно. Пусть попробует, может быть, будет более успешен на этом творческом поприще. Что касается допустимости, понятно, что каждый сам определяет, что для него в жизни важно, какими хобби заниматься и так далее.
По словам парламентария, неясным остаётся вопрос, когда Пашинян вообще успевает играть на музыкальных инструментах, ведь политическая карьера отнимает много сил и времени. Возможно, это происходит в ущерб его основной государственной деятельности, допустил депутат. По его мнению, может быть этим и объясняется отсутствие у Пашиняна видимых успехов на внутриполитическом и на внешнеполитическом направлениях. «Может быть, надо действительно подумать о смене видов деятельности», — задался вопросом Новичков.
Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян создал собственную музыкальную группу под названием «Варчабенд». Название коллектива образовано от армянского слова «варчапет» («премьер-министр») и английского band («группа»). Первый концерт новой команды запланирован на 30 января в Ереване. Но политик уже показал свои навыки игры на барабанах на новогоднем корпоративе правящей партии «Гражданский договор». Премьер-министр Армении в кадре играл на ударных, танцевал, а партийцы дружно подпевали ему: «Куда бы ты ни пошёл, я пойду с тобой...»
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