В Госдуме рассказали, при какой погоде не поставят прогул на работе

Сильные метели и снежные заносы могут считаться уважительной причиной для пропуска работы, но только при наличии официальных предупреждений. Такое разъяснение дала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в комментарии ТАСС.

По её словам, если МЧС, метеорологи или дорожные службы официально сообщили об опасных погодных условиях, и они объективно мешают добраться до предприятия, работодатель не вправе засчитать отсутствие как прогул.

«Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — сказала депутат.

Депутат подчеркнула, что просто не прийти на работу из-за мороза без распоряжения руководства или решения властей нельзя — сотрудник обязан уведомить начальство о сложившейся ситуации.

Напомним, что в столице 27–28 января ожидается резкое ухудшение погоды с сильным снегопадоми метелью. По прогнозу, в ночь на среду усилится ветер и начнётся метель, при этом температура поднимется до -4…-6°C днём. За два дня в Москве может выпасть до 10–15 см снега, а к середине среды интенсивность осадков снизится. Морозная погода в России долго не продлится, и весна, по прогнозам, наступит раньше обычного. Последние месяцы зимы ожидаются тёплыми, что ускорит приход следующего сезона.