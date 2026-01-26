Оговорка Владимира Зеленского с переходом на русский язык на пресс-конференции — не ошибка, а закономерность, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил: родной язык Зеленского — русский, и потому путаница в речи объяснима.

«Это нормальное явление, когда человек разговаривает на нескольких языках и когда его основной язык — другой. Когда ты говоришь на английском, на других языках, всё равно голова и мозг работает на основании того первого языка, который ты знаешь, и чем больше языков ты знаешь, тем чаще происходит путаница», — указал парламентарий.

По его мнению, подобные моменты выглядят «в определённой степени комично». Чепа дополнил, что в таких ситуациях проскакивает истинная натура. Депутат также отметил, что многие политики Незалежной, публично демонстрирующие употребление украинского языка, дома продолжают говорить по-русски.

Напомним, что Зеленский на пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким допустил оговорку, перейдя на русский язык. Глава киевского режима, требуя от союзников конкретных гарантий безопасности для Украины, собирался произнести слово «можливість» (возможность), но неожиданно начал его по-русски, после чего резко оборвал слово.