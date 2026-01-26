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Опубликовано 26 января, 18:47

Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские системы противовоздушной обороны за несколько часов сбили десять украинских беспилотников. Об этом вечером сообщило Министерство обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО уничтожили 7 дронов самолётного типа над Белгородской областью и ещё 3 аналогичных аппарата над территорией Республики Крым.

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Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Луганске в момент нахождения там детей, применив новые типы беспилотных летательных аппаратов. Анализ обломков показал, что сбитые беспилотники не подпадают под регламент Женевских конвенций. Следовательно, их боевые характеристики и степень опасности для мирных жителей ранее не оценивались на международном уровне.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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