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Опубликовано 26 января, 19:54

Зеленский продлил военное положение на Украине до 4 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — с 3 февраля по 4 мая 2026 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады, которая приняла их 14 января.

Это уже 18-е продление этих мер с момента их введения 24 февраля 2022 года. В связи с непрерывным действием военного положения на Украине не проводятся выборы любого уровня — ни парламентские, ни президентские, ни местные. Этот факт позволяет Владимиру Зеленскому оставаться у власти, хотя его президентские полномочия истекли ещё 20 мая 2024 года.

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Ранее Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, заявил, что врагами Украины якобы являются «советская Москва» и «имперский Петербург». В Госдуме резко отреагировали на эти высказывания. Депутат от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подобные заявления манипуляцией и проявлением незнания истории.

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Артём Гапоненко
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