Силы ПВО России за ночь сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами

Российская система противовоздушной обороны отразила ночную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 января дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа, которые пытались атаковать сразу несколько направлений.

Основной удар пришёлся на Курскую область – там были ликвидированы девять дронов. Ещё пять беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря. По одному аппарату уничтожено в воздушном пространстве Орловской и Белгородской областей.

В военном ведомстве уточнили, что все цели были успешно нейтрализованы в ночное время дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, обстановка находится под контролем профильных служб.

Ранее Life.ru писал, что жители Курска сообщили о серии мощных взрывов в ночном небе. По словам очевидцев, около часа ночи в разных районах города было слышно до семи громких хлопков и заметны вспышки.