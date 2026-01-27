В Белом доме оценили на «отлично» ход мирных переговоров по Украине

Администрация США позитивно оценивает ход мирного процесса по урегулированию на Украине после трёхсторонних переговоров. Как сообщает Financial Times, в Белом доме заявили, что процесс находится в отличном состоянии.

«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трёхсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В США подчёркивают, что эта встреча была крайне важной и даже «исторической», хотя и не приобрела широкого освещения в СМИ.