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Опубликовано 27 января, 11:37

«Существование зависит от хаоса»: В Госдуме предсказали сценарий «смерти» Британии

Делягин предсказал крах британской внешней политики после потери влияния на Украине

Обложка © freepik / vwalakte

Обложка © freepik / vwalakte

Депутат Госдумы Михаил Делягин уверен, что США в ближайшее время лишат Великобританию влияния на Украину. По его мнению, Лондон сегодня нежизнеспособен без ресурсов, выкачиваемых с территории бывшей советской республики, поэтому потеря над ней контроля неминуемо приведёт Англию к краху.

Современная геополитическая борьба — это противостояние союза производительного и цифрового капитала, символами которого парламентарий назвал президента США Дональда Трампа и глобальных финансовых спекулянтов, чьей «квинтэссенцией» является Англия. Эксперт полагает, что победа республиканцев ознаменовала победу «американских патриотов над английскими колониалистами».

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Финансовая элита, осознав угрозу со стороны новых технологий, стремится вновь стать единственной силой — для этого через дискредитацию традиционных ценностей, «зелёное мошенничество» и управляемую миграцию разрушаются основы цивилизации. В этой стратегии Украина стала ключевым полем битвы, поскольку деньги, выводимые с её территории после 2014 года, пополняют не американскую, а подконтрольную Лондону финансовую систему.

Активность Трампа в украинском вопросе продиктована стремлением переподчинить Киев Вашингтону, уверен публицист. Он подчеркнул, что для США стабильность — это шанс выстоять в конкуренции с Китаем, а для Британии она смертельна, поскольку её существование сегодня тактически зависит от хаоса, а стратегически — от построения на его руинах новой империи.

«Переход Украины из-под английского под американский контроль означает не только текущий финансовый крах Англии, но и разрушение проекта новой Британской империи, прямо угрожающего США», — заключил собеседник «Царьграда».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Британия — это единственная страна в мире, которая сама себя именует «великой», однако фактически не заслуживает подобного статуса. Дипломат подчеркнул, что Великобританию нужно называть просто Британией. После этого в России призвали переименовать Великобританию в «ДжиБи».

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Борис Эльфанд
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