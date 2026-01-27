Депутат Госдумы Михаил Делягин уверен, что США в ближайшее время лишат Великобританию влияния на Украину. По его мнению, Лондон сегодня нежизнеспособен без ресурсов, выкачиваемых с территории бывшей советской республики, поэтому потеря над ней контроля неминуемо приведёт Англию к краху.

Современная геополитическая борьба — это противостояние союза производительного и цифрового капитала, символами которого парламентарий назвал президента США Дональда Трампа и глобальных финансовых спекулянтов, чьей «квинтэссенцией» является Англия. Эксперт полагает, что победа республиканцев ознаменовала победу «американских патриотов над английскими колониалистами».

Финансовая элита, осознав угрозу со стороны новых технологий, стремится вновь стать единственной силой — для этого через дискредитацию традиционных ценностей, «зелёное мошенничество» и управляемую миграцию разрушаются основы цивилизации. В этой стратегии Украина стала ключевым полем битвы, поскольку деньги, выводимые с её территории после 2014 года, пополняют не американскую, а подконтрольную Лондону финансовую систему.

Активность Трампа в украинском вопросе продиктована стремлением переподчинить Киев Вашингтону, уверен публицист. Он подчеркнул, что для США стабильность — это шанс выстоять в конкуренции с Китаем, а для Британии она смертельна, поскольку её существование сегодня тактически зависит от хаоса, а стратегически — от построения на его руинах новой империи.

«Переход Украины из-под английского под американский контроль означает не только текущий финансовый крах Англии, но и разрушение проекта новой Британской империи, прямо угрожающего США», — заключил собеседник «Царьграда».