ВС Украины «задумали что-то непонятное» и стягивают дополнительные подразделения в зоне СВО. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид, на участке которого замечена высокая концентрация «дроноводов» противника.

«Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тысяч рейсов в день. Ну, посмотрим, время покажет», — отметил офицер.

По данным российских источников, командование ВСУ наращивает и группировку на Харьковском направлении. В регион перебрасываются спецподразделения Главного управления разведки (ГУР), а также части 169-й отдельной механизированной бригады. Вместе с личным составом на Харьковщину направляют инженерную технику для разминирования, что может свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и попытке изменения конфигурации линии фронта.