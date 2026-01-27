«Реально Шереметьево»: В «Ахмате» предупредили о подозрительной активности ВСУ
Командир «Ахмата» Аид: ВСУ затевают что-то непонятное в зоне СВО
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ВС Украины «задумали что-то непонятное» и стягивают дополнительные подразделения в зоне СВО. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид, на участке которого замечена высокая концентрация «дроноводов» противника.
«Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тысяч рейсов в день. Ну, посмотрим, время покажет», — отметил офицер.
По данным российских источников, командование ВСУ наращивает и группировку на Харьковском направлении. В регион перебрасываются спецподразделения Главного управления разведки (ГУР), а также части 169-й отдельной механизированной бригады. Вместе с личным составом на Харьковщину направляют инженерную технику для разминирования, что может свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и попытке изменения конфигурации линии фронта.
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