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Регион
Опубликовано 27 января, 09:23

«Реально Шереметьево»: В «Ахмате» предупредили о подозрительной активности ВСУ

Командир «Ахмата» Аид: ВСУ затевают что-то непонятное в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

ВС Украины «задумали что-то непонятное» и стягивают дополнительные подразделения в зоне СВО. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным Аид, на участке которого замечена высокая концентрация «дроноводов» противника.

«Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тысяч рейсов в день. Ну, посмотрим, время покажет», — отметил офицер.

Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января
Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января

По данным российских источников, командование ВСУ наращивает и группировку на Харьковском направлении. В регион перебрасываются спецподразделения Главного управления разведки (ГУР), а также части 169-й отдельной механизированной бригады. Вместе с личным составом на Харьковщину направляют инженерную технику для разминирования, что может свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и попытке изменения конфигурации линии фронта.

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Юрий Лысенко
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