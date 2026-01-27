На Украине взвыли из-за «колоссальных разрушений» от удара по энергообъекту в Одессе
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Одесса испытывает большие проблемы с энергетикой, а во время недавней атаки ВС РФ разнесли ещё один энергообъект в городе, который использовался в нуждах ВСУ. В украинской компании ДТЭК назвали урон колоссальным.
На ремонт потребуется очень много времени, заявили украинские энергетики.
Ситуацию осложняют погодные условия. Недавно в Одессе из-за мороза впервые за 14 лет заледенело море у берегов.
Ранее в Госдуме призвали стереть с лица земли все одесские и николаевские порты, чтобы туда не смог зайти ни один корабль. Депутат объяснил свой призыв тем, что данные порты являются ключевыми морскими путями страны, через которые киевский режим получает военные грузы.
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