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Опубликовано 27 января, 09:45

На Украине взвыли из-за «колоссальных разрушений» от удара по энергообъекту в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса испытывает большие проблемы с энергетикой, а во время недавней атаки ВС РФ разнесли ещё один энергообъект в городе, который использовался в нуждах ВСУ. В украинской компании ДТЭК назвали урон колоссальным.

На ремонт потребуется очень много времени, заявили украинские энергетики.

Ситуацию осложняют погодные условия. Недавно в Одессе из-за мороза впервые за 14 лет заледенело море у берегов.

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Ранее в Госдуме призвали стереть с лица земли все одесские и николаевские порты, чтобы туда не смог зайти ни один корабль. Депутат объяснил свой призыв тем, что данные порты являются ключевыми морскими путями страны, через которые киевский режим получает военные грузы.

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