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Регион
Опубликовано 27 января, 13:15

В Госдуме отреагировали на вымарывание России из паспортов граждан Эстонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Вычёркивание Эстонией из паспортов своих граждан России в качестве места рождения являются жалкими попытками искажения истории, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ситуацию, когда в паспортах эстонцев, родившихся на территории Печорского района Псковской области, стали указывать место рождения «Эстония» вместо «Россия».

Парламентарий охарактеризовал действия Таллина как политические игры, фальсификацию и незнание истории, отметив, что указанные территории исторически не принадлежали Эстонии. Он уверен, что провокационные действия прибалтийской республики не принесут никакого практического результата, а лишь продемонстрируют желание исказить факты.

«Они будут писать «в Эстонии родились», но это же была не Эстония. Ну дураки», — подчеркнул депутат ГД РФ беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Агаев заявил, что Печорский район Псковской области — это территория России, а претензии Эстонии на него полностью неприемлемы. Дипломат прокомментировал ситуацию, возникшую осенью 2025 года, когда министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил об изменении в паспортах двух граждан.

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Борис Эльфанд
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