Запрет фур, цепи и особый режим: В Госдуме придумали меры против пробок в снегопад

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил комплекс федеральных мер для предотвращения масштабных заторов во время зимних непогод. Соответствующее обращение он направил министру транспорта Андрею Никитину. Оно есть в распоряжении Life.ru.

Авторы инициативы предлагают ввести временный запрет или ограничение движения грузовых автомобилей массой свыше 3,5 или 12 тонн на федеральных трассах в период сильных снегопадов, обязать водителей использовать цепи противоскольжения в зимний сезон, а также запускать «режим повышенной готовности» за 12–24 часа до ухудшения погоды с обязательным информированием водителей. Прогнозы погоды позволяют заранее — за 1–3 суток — узнавать о сильных снегопадах и гололёде, однако ограничения движения вводятся на трассах М-5, М-7, Р-254, Р-255 и т.д., как правило, уже после начала коллапса. Единого федерального механизма, который автоматически запускался бы на основании штормовых предупреждений Росгидромета, сейчас нет.

«Несмотря на прогнозы, каждый такой снегопад приводит к параличу движения на десятки-сотни километров, простою логистики, угрозе здоровью и жизни водителей, простою тысяч людей», — объяснил автор проекта.

В документе отмечается, что заторы на федеральных и региональных дорогах во время снежных бурь чаще всего возникают из-за остановки и буксования тяжёлых грузовых автомобилей на подъёмах. Даже при наличии зимней резины часть машин не справляется с уклонами, полностью блокируя движение, включая пассажирский транспорт.

По мнению Плякина, системный подход на федеральном уровне позволит значительно снизить количество аварий и многокилометровых пробок, которые ежегодно парализуют дороги в снегопад, сделав движение более безопасным и предсказуемым. Он заметил, что аналогичные меры уже доказали эффективность как в отдельных регионах России, так и за рубежом, в частности в Австрии, Швейцарии и Франции. Систематизация этих подходов на федеральном уровне позволит снизить число заторов и повысить безопасность движения.

Пробки в Москве 27 января утром достигли 8 баллов по 10-балльной шкале. По данным ЦОДД, наиболее сложная ситуация с заторами сложилась на Ленинградском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Сущёвского Вала и на внешней стороне МКАД возле Ленинградского шоссе.