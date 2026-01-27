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Опубликовано 27 января, 10:43

Военный эксперт допустил переброску в зону СВО части сил России из Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сообщения о якобы выводе российского контингента с авиабазы под Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии могут означать переброску сил в зону спецоперации. Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Газетой.ru» подтвердил такую возможность.

«Там была авиация. У нас в Сирии стрелковых частей практически не было, поэтому перебросить на территорию Украины могут», — пояснил специалист.

По его мнению, техника и личный состав, вероятнее всего, отправятся на Донбасс — ключевой участок боевых действий. Такое изменение, по словам эксперта, «безусловно усилит позиции ВС России». При этом Литовкин воздержался от оценок масштабов вывода, отметив отсутствие официальных данных от Минобороны.

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А ранее Life.ru писал, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приедет в Москву 28 января. Политик намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности визита и темы переговоров пока не раскрываются.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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