«В пользу лукавого»: Новичков из Госдумы объяснил, что не так с идеей легализовать онлайн-казино

В России не следует легализовывать онлайн-казино, потому что это подстегнёт игроманию, с которой как раз нужно бороться. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его убеждению, достаточно существующих игорных зон или спортивных тотализаторов, а подсаживать население на ещё один сомнительный «досуг» неправильно.

Новичков выступил против онлайн-казино. Видео © Life.ru

«Казино — стимулирование игромании, а онлайн или не онлайн, роли не играет, так как и то, и другое плохо. Вот это стимулирование низменных желаний, когда будут спускаться деньги, в том числе пенсионеров или малообеспеченных семей. Не должно быть лёгкости доступа в «игровой зал», а онлайн-казино такую лёгкость предоставит», — сказал парламентарий.

Новичков отметил, что идея выдаётся как способ обогатить бюджет — 30% дохода с онлайн-казино якобы можно пустить на социальные нужды. Но депутат уверен, что вряд ли этим можно оправдать игроманию, тем более что возникает вопрос с остальными 70% дохода. По его словам, вместо легализации надо, напротив, усилить борьбу с подпольными казино в Сети. А попытка узаконить подобное явление — это «прямой путь если не в ад, то точно в пользу лукавого».

Ранее Министерство финансов России разработало инициативу по легализации онлайн-казино, которая, по оценкам ведомства, может ежегодно приносить бюджету до 100 миллиардов рублей. В настоящее время нелегальный оборот в данной сфере превышает 3 триллиона рублей в год. Согласно инициативе, легализация будет возможна только при строгих условиях, включая работу через единого оператора (по аналогии с букмекерами) и обязательный учёт через единый центр переводов ставок.