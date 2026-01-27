«Может, Силуанов сам играет?» Слуцкий оценил идею легализовать в России онлайн-казино

Предложение Министерства финансов легализовать в России онлайн-казино встретило настороженную реакцию в Государственной думе. Как сообщил Life.ru глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, он пока не знаком с деталями инициативы и считает, что с решением торопиться не следует.

Слуцкий отреагировал на предложение Силуанова легализовать онлайн-казино. Видео © Life.ru

«Может, Антон Германович сам играет в казино? Честно говоря, у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Здесь позиция каждого важна. Не думаю, что нам надо сразу снимать все барьеры», — заявил Слуцкий.

Тема вызвала острую дискуссию на фоне данных, что в России насчитывается от 5 до 6 миллионов человек с игровой зависимостью.

Напомним, что министр финансов Антон Силуанов разработал инициативу по легализации игорного онлайн-бизнеса. Согласно предложению, легализация может приносить в государственный бюджет около 100 миллиардов рублей ежегодно за счёт введения налога в размере 30% на прибыль операторов. В настоящее время объём нелегального оборота в сфере азартных интернет-игр, по оценкам, превышает 3 триллиона рублей в год.