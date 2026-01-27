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Регион
Опубликовано 27 января, 14:20

«Может, Силуанов сам играет?» Слуцкий оценил идею легализовать в России онлайн-казино

Слуцкий отреагировал на предложение легализовать в России онлайн-казино

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Предложение Министерства финансов легализовать в России онлайн-казино встретило настороженную реакцию в Государственной думе. Как сообщил Life.ru глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, он пока не знаком с деталями инициативы и считает, что с решением торопиться не следует.

Слуцкий отреагировал на предложение Силуанова легализовать онлайн-казино. Видео © Life.ru

«Может, Антон Германович сам играет в казино? Честно говоря, у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Здесь позиция каждого важна. Не думаю, что нам надо сразу снимать все барьеры», заявил Слуцкий.

Тема вызвала острую дискуссию на фоне данных, что в России насчитывается от 5 до 6 миллионов человек с игровой зависимостью.

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Напомним, что министр финансов Антон Силуанов разработал инициативу по легализации игорного онлайн-бизнеса. Согласно предложению, легализация может приносить в государственный бюджет около 100 миллиардов рублей ежегодно за счёт введения налога в размере 30% на прибыль операторов. В настоящее время объём нелегального оборота в сфере азартных интернет-игр, по оценкам, превышает 3 триллиона рублей в год.

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Наталья Афонина
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