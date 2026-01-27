Дочь Шаляпина горела от стыда. Как Бунин, Куприн и Коровин выбрали первую «мисс Россия» Оглавление «Мисс Россия»: рождение в Париже На смотрины — с мамой и женихом «Мисс Россия» без российского паспорта Как дочь Шаляпина бойкотировала конкурс Возвращение через полвека. Уже в Москве От локонов до бодипозитива: эволюция красоты Life.ru рассказывает, как зародился главный конкурс красоты в России, почему первые «смотрины» проходили в Париже и как изменились идеалы красоты за неполные сто лет «Мисс Россия»: тайны парижского старта. Скандал с первой победительницей и дочь Шаляпина, плакавшая от победы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Журнал «Иллюстрированная Россия», 1936, © Gemini Nano Banana

«Мисс Россия»: рождение в Париже

27 января 1929 года в Париже состоялось событие, положившее начало традиции, которая переживёт десятилетия. Это первый конкурс «Мисс Россия». Интересно, что он прошёл не на территории нашей страны, в эмигрантской среде.

Однажды организатор европейских конкурсов красоты Морис де Валефф предложил журналу «Иллюстрированная Россия», выходящему во Франции, провести конкурс и выбрать русскую красавицу для участия в «Мисс Европа».

Первоначально к конкурсу допускались девушки от 16 до 25 лет, незамужние и с «достойным поведением». Примечательно, что моральные качества ценились не меньше внешних данных.

На смотрины — с мамой и женихом

Процедура отбора участниц напоминала изысканный ритуал. Претендентки приходили на просмотр вместе с матерью и женихом, что подчёркивало серьёзность намерений и чистоту репутации. Фамилии участниц сохранялись в тайне, а на «смотринах» девушки должны были появляться в будничном платье без показной роскоши. Никаких купальников и вечерних нарядов в пол, как сейчас, конечно же, не было. При этом основные параметры были такие же — пропорциональное телосложение и высокий рост. Строгого регламента на рост участниц изначально не вводили, тогда как сейчас в конкурс не берут девушек ниже 173 см.

Соревнования среди девушек проходили в два этапа. Первый — дефиле, где жюри оценивало общую гармонию образа. Второй — индивидуальное собеседование, во время которого каждая участница представала перед судьями отдельно.

Жюри выставляло три оценки по 20-балльной шкале: за красоту лица, за красоту фигуры и за общее впечатление. Важно, что оценивались такие детали, как посадка головы, походка, черты лица и манеры. В состав судейской коллегии входили звёзды русской культуры: художники Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Коровин, режиссёр Владимир Немирович-Данченко, писатели Александр Куприн и Иван Бунин. Именно Куприну приписывают девиз первых конкурсов: «Красивых женщин много, но прелестных своей милостью очень мало».

Участвовать в конкурсе «Мисс Россия» тех лет было престижно. Фотографии девушек печатались на обложках журналов и парижских открытках, у них брали интервью и приглашали сниматься в кино. Собственно, славу участницы получают и сейчас.

«Мисс Россия» без российского паспорта

В 1929 году титул «Мисс Россия» первоначально получила уроженка Ростова Валентина Остерман. На следующий день выяснилось, что она немка русского происхождения, у которой даже не было российского паспорта. А это было важным условием. В итоге её дисквалифицировали. Корона перешла к 16-летней девушке, занявшей второе место, Ирине Левитской. Новая победительница со смехом вспоминала: «Из меня хотели сделать монахиню, а вышла «мисс Россия». Дело в том, что Ирина училась в школе при католическом монастыре и в ней никто не видел будущую звезду. После победы в конкурсе она посвятила себя живописи, а вот от выгодного контракта с киностудией отказалась.

Ирина Левитская — победительница первого конкурса «Мисс Россия» 1929 года. Фото © Wikipedia

Жизнь Валентины Остерман, несмотря на исключение из конкурса, сложилась неплохо. Она сразу после участия в нём приняла приглашение сниматься в кино.

Как дочь Шаляпина бойкотировала конкурс

В истории конкурса есть интересный факт: в 1931 году победительницей стала дочь великого русского певца Фёдора Шаляпина Марина. Она жила в Париже и занималась в танцевальной студии балерины Матильды Кшесинской.

В статье «Иллюстрированной России» дочь Шаляпина описывали так: «Величественная осанка, гордый поворот головы, лёгкая, плавная поступь — такова Марина Шаляпина, дочь гениального певца, новая «мисс Россия». Серые, отцовские глаза смотрят открыто и приветливо, и при малейшей улыбке на щеках расцветают две ямочки — знак доброй и ясной души». По этому описанию можно судить о канонах красоты того времени.

Марина Шаляпина плакала, когда узнала о победе. Фото © Wikipedia / Agence de presse Meurisse

Сама Марина спустя много лет рассказала всю правду о конкурсе. «Я этого ничего не хотела! В те времена, чтобы тебя при всех объявили красавицей, — да это позор, — заявляла Шаляпина «Каравану историй». — Но, собственно говоря, то был никакой не конкурс, какие сейчас устраивают. Просто однажды я танцевала на вечере у Матильды Феликсовны Кшесинской: я закончила балетную школу и мечтала стать балериной… Помню, исполняла «Шопениану»: на меня надели чудный венок, красиво загримировали, и, наверное, я очень хорошо смотрелась со сцены. В зале сидели Бунин, Коровин и, кажется, Куприн. Они на меня смотрели-смотрели и вдруг единодушно решили: вот наша «мисс Россия»! На следующий день к нам домой привезли главного редактора газеты «Русское время». Почему-то мама сочла это очень забавным. Папа находился в отъезде с гастролями, возможно, при нём она рассудила бы по-иному. <...> Мне пришлось подчиниться. Зато потом я закрылась в своей комнате и так плакала, что даже температура поднялась. Мисс Россия! — скажите, пожалуйста! Что мои друзья подумают?! Что я совсем зазналась?»

Поведение Марины контрастирует с поведением многих нынешних девушек, готовых на всё ради короны. Шаляпина проявила характер и пришла на конкурс ненакрашенная и, по её словам, «бледная как смерть». Однако всё равно выбрали именно её, так как это дело было уже решено.

Возвращение через полвека. Уже в Москве

В 1933 году Татьяна Маслова не просто завоевала титул «Мисс Россия», но ещё и стала первой россиянкой, которая победила в конкурсе «Мисс Европа». После успешно пройденных конкурсов Маслова снималась в фильмах в Варшаве, а затем вернулась в Вильну, где продолжила вести скромную жизнь.

Татьяна Маслова стала «мисс Россия» и «мисс Европа». Фото © Wikipedia

Конкурс в Париже продолжался до 1939 года, пока мир не охватила Вторая мировая война.

Спустя полвека традиция вернулась на родину. В 1993 году конкурс «Мисс Россия» был возрождён уже в нашей стране. С этого момента он обрёл новый масштаб, став не просто конкурсом красоты, но и площадкой для продвижения социальных идей, поддержки талантов и представления России на международных аренах, таких как «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

От локонов до бодипозитива: эволюция красоты

За динамичный двадцатый век представления о красоте несколько раз сильно менялись. К тому же тренды задавал новый инструмент — кино. По победительницам первого конкурса «Мисс Россия» видно, что было особенно модно в 20-е годы: большие выразительные глаза, хрупкая фигура, уложенная волнами короткая стрижка — сначала девушки стали избавляться от локонов во время Первой мировой войны, а потом это стало массово — прямые тонкие брови.

Тридцатые годы подарили миру холодную красоту голливудских актрис, таких как Джин Харлоу, и спортивных блондинок как идеал. В сороковые в целом было не до красоты, но мода всё же витала — из США пришли прически «виктори роллз», тогда же стала набирать популярность алая помада как символ победы жизни. Пятидесятые — время плавной, элегантной женственности диоровского «нью-лука», актуален типаж безупречной леди с фигурой «песочные часы». В шестидесятые мир захлестнула молодёжная волна и эпоха хиппи — в моде огромные глаза, стрижки «под мальчика», почти детская фигура, позволяющая носить революционные мини. Тогда же на конкурсах красоты стали побеждать девушки с экзотичной внешностью — азиатки, латиноамериканки.

В семидесятых влияние хиппи на каноны красоты сохранилось: в тренде — естественность, длинные волосы, набирает обороты унисекс, финалистки конкурсов красоты уже смело демонстрировали спортивные фигуры в бикини. Восьмидесятые — время диско, длинноногих спортивных девушек с широкими плечами и яркой внешностью. Тогда же чаще всего на «Мисс мира» побеждали латиноамериканки, закрепив тренд на экзотический типаж. На втором месте по частоте — блондинки-скандинавки.

Девяностые — эра супермоделей и разнообразия. В 1992 году «мисс мира» стала россиянка Юлия Курочкина. Побеждали яркие конкурсантки из Ямайки, Греции, а «мисс» 1994 года, индианка Айшвария Рай, стала кинозвездой. Начало XXI века, нулевые закрепили устойчивый тренд на гламур, загорелую кожу, очень стройную фигуру.

Юлия Курочкина — «мисс мира» 1992 года. Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов

В недавние десятые годы парадоксально сочетались идеи бодипозитива и инстаграм-красота: длинные волосы, узкий нос, пухлые губы, широкие брови, высокие скулы. Сейчас же всё больше разговоров о принятии себя и своей уникальности, на подиум выходят модели плюс-сайз и с витилиго.

Сегодня конкурсы красоты, в том числе «Мисс Россия», — это синтез традиций и современности, где внешняя красота дополняется интеллектом, харизмой и активной гражданской позицией.

Авторы Кира Громова