В Берлине правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) объявила о том, что будет требовать с Украины 70 миллиардов евро — именно такую сумму страна потратила на военную поддержку ВСУ. Об этом заявила лидер партии Алиса Вайдель, комментируя свои планы на случай победы на выборах. К слову, «Альтернатива для Германии» на данный момент лидирует по итогам опросов населения.

«Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов — плюс компенсацию за повреждения «Северного потока», — сказала Вайдель во время своего выступления в рамках политического конгресса в Мюльхайме.

Вайдель также раскритиковала желание Берлина отправить немецких солдат на украинские земли после окончания боевых действий. Она предложила действующим властям ФРГ вспомнить историю, почему нельзя «немецкие танки двинуть против России».

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что западным странам необходимо признать текущую ситуацию на Украине на фоне продвижения Армии России.