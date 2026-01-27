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Регион
Опубликовано 27 января, 16:16

ГД приняла в I чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи отключать связь по запросу ФСБ. Инициатива предложена правительством и предполагает внесение изменений в закон «О связи».

Проект предусматривает освобождение операторов от ответственности за отсутствие соединения в подобных обстоятельствах. При этом компании будут обязаны отключать связь по запросу ФСБ, если это требуется для обеспечения безопасности.

«Это связано с необходимостью [обеспечения] оперативной безопасности на территории наших субъектов, регионов страны, безопасности людей в связи с возможными атаками беспилотников», — прокомментировал инициативу статс-секретарь — замминистра цифрового развития Иван Лебедев, выступая на пленарном заседании.

Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом и официального опубликования.

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Юрий Лысенко
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