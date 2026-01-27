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Опубликовано 27 января, 14:07

Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После завершения конфликта на Украине западные страны будут стремиться восстановить деловые отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3.

«Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», — сказал он.

Запрещали, а теперь хотят говорить: Фицо рассказал, как в Европе «переобулись» насчёт России
Запрещали, а теперь хотят говорить: Фицо рассказал, как в Европе «переобулись» насчёт России

Ранее Роберт Фицо заявлял, что лидеры Европейского союза, выступавшие против контактов с Москвой, теперь начали обсуждать необходимость диалога с Россией. Премьер-министр Словакии также положительно оценил недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом. По его словам, представители США проявили искренний интерес к позиции Братиславы по возможному урегулированию конфликта на Украине.

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Наталья Афонина
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