Картаполов объяснил Life.ru, почему НАТО не защитит Гренландию от нападок Трампа

НАТО не будет вступаться за Гренландию и защищать её от нападок с американской стороны, так как альянс фактически управляется из Вашингтона и существует на его деньги. Об этом журналисту Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов рассказал о возможностях НАТО в отношении Гренландии. Видео © Life.ru

«НАТО сделает всё так, как скажет Трамп, потому что НАТО — это американская организация, созданная США для обеспечения интересов Соединённых Штатов. После Гренландии, если понадобится Шпицберген, целая Дания или Швеция, и их заберут», — сказал он.

Напомним, Гренландия — крупнейший в мире остров, обладающий стратегическим положением в Северной Ледовитом океане и значительными природными ресурсами. С 1814 года он является частью Датского королевства. Однако американский лидер Дональд Трамп хочет прибрать к рукам Гренландию, чтобы США имели выход в Арктику, где доминирует Россия. Конгрессмены пригрозили инициировать импичмент Трампу из-за тайных планов военного захвата острова. А в самой Гренландии допустили применение 5-й статьи НАТО против США.