«Национальная забава украинок»: Милонов в пух и прах разнёс «заказной» «порно-Оскар – 2026»
Милонов назвал награждение модели «порно-Оскаром 2026» политической провокацией
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Присуждение «порно-Оскара» девушке из Подольска под никнеймом Comatozze было политизированной акцией, направленной против России, а саму лауреатку нельзя считать россиянкой. Такое мнение в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Девушкой такую участницу, получившую «порно-Оскар», назвать точно уже нельзя. Амплуа порноактрисы преподполагает, что человек является, по сути дела, проституткой. Вряд ли можно назвать её именно россиянкой. Скорее всего, живёт она где-то там в Чехии или ещё где-то и снимает это дерьмо, извините меня, поэтому не россиянка она.
По мнению нашего собеседника, СМИ в заголовках специально подчёркивают, откуда девушка родом, чтобы западная аудитория видела, что в России «не всё так плохо» с проститутками и порноактрисами. В целом депутат считает, что Comatozze сделали победительницей из политических соображений, чтобы подсветить «точки гнилостного хода» в российском обществе.
«Так, конечно, первые места в таких премиях всегда занимали украинки, потому что это национальная забава украинок — заниматься проституцией. Русским такие награды дают, только чтобы унизить нашу страну. В общем, это позор», — подчеркнул Милонов.
Я считаю, что надо вводить административную ответственность за участие в таких мероприятиях. И, конечно, серьёзные должны быть вопросы к этим людям и к этим так называемым актрисам. Они актрисами-то не являются — они просто проститутки, и сами не питают иллюзий на этот счёт. У нас есть соответсвующие статьи в Административном и Уголовном кодексах. Поэтому пусть думают, прежде чем за своим сомнительным «Оскаром» ехать.
Напомним, порноактриса из Подольска под псевдонимом Comatozze вчера стала победительницей премии AVN Awards 2026 в Лас-Вегасе. Девушку нарекли самой перспективной среди новых авторов контента 18+.
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