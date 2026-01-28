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Опубликовано 27 января, 23:42

СБУ подтвердила арест белорусской журналистки Кардаш, обнивив её в шпионаже

Инна Кардаш. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Инна Кардаш

Инна Кардаш. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Инна Кардаш

Служба безопасности Украины подтвердила задержание белорусской журналистки Инны Кардаш. Её подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Белоруссии. СБУ утверждает, что женщина пыталась проникнуть в Главное управление разведки. Ранее Кардаш работала на телеканале 112 и в агентстве «Интерфакс-Украина».

«В результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная разведчица, работавшая на белорусский КГБ с 2015 года. <...> в 2020 году её отправили из Минска для агентурной работы. Она использовала эту работу [в СМИ] и связи своих коллег для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов», — заявила СБУ.

После начала СВО, по версии СБУ, «белорусская разведчица» получила задачу собирать данные о гражданах Белоруссии и России, которые помогают Украине, а также о китайских дипломатах в Киеве. СБУ сообщила, что «агент» попыталась устроиться в штабное подразделение военной разведки, где её взяла в разработку собственная безопасность ГУР. После этого сотрудники СБУ и ГУР якобы начали с «разведчицей» длительную оперативную игру.

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Информацию о задержании Кардаш опубликовали днём 27 января. Сначала её распространили в официальных соцсетях СБУ и ГУР, а затем удалили. СМИ также убрали все публикации по требованию ведомств.

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Лия Мурадьян
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