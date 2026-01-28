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Опубликовано 28 января, 02:16

В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили четыре частных дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Северском районе Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждены четыре частных дома. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, никто из жителей края, к счастью, не пострадал. В хуторе Свободный обломки вражеских БПЛА повредили два частных дома: в них выбило стёкла. Еще два дома пострадали в станице Северской: в одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом – выбиты стёкла. На местах продолжают работать оперативные службы для устранения последствий атаки.

В результате атаки украинских БПЛА на Славянск-на-Кубани есть пострадавший
В результате атаки украинских БПЛА на Славянск-на-Кубани есть пострадавший

Ранее Life.ru писал, что в пригороде Таганрога ночью в среду раздалась серия взрывов. Местные жители слышали громкие хлопки и видели вспышки в небе, сработала система ПВО. По предварительным данным, она была приведена в действие для отражения атак украинских беспилотников на город и окрестности.

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Юния Ларсон
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