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Опубликовано 28 января, 08:11

Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о ядерной защите

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о возможности получения защиты с помощью их средств ядерного сдерживания. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона.

Дискуссии находятся на самой ранней стадии, и никаких конкретных сроков пока не согласовано. Кристерссон отметил, что Франция проявляет открытость к обсуждению подобных вопросов с другими странами, несмотря на то, что её ядерный арсенал является сугубо национальным. При этом он добавил, что Стокгольм в настоящее время не видит необходимости размещать ядерное оружие непосредственно на своей территории.

Представитель Правительства Великобритании подтвердил изданию, что премьер-министр Кир Стармер действительно обсуждал предложение о «ядерном зонтике» со своим шведским коллегой. Хотя Швеция как член НАТО уже формально находится под американским ядерным щитом, возможное соглашение с Лондоном и Парижем, по мнению издания, может снизить её зависимость от США в этом вопросе.

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Артём Гапоненко
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