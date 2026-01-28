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Опубликовано 28 января, 04:36

В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт пограничников Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Российские войска нанесли удар по ключевому объекту ВСУ в приграничной зоне. В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт украинских пограничников, в результате чего противник понёс потери среди офицерского состава.

Объект был поражён в ходе комплексного огневого воздействия, уточнили российские военные РИА «Новости». По их данным, командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины находился в Середино-Будском районе Сумской области и использовался для координации действий подразделений на этом участке.

Удар оказался точечным и эффективным: инфраструктура пункта управления полностью выведена из строя. Сейчас уточняются масштабы ущерба и потери личного состава, а также последствия для оперативной обстановки в регионе.

ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику
ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику

Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ усилило группировку в Харьковской области подразделениями спецназа ГУР и механизированными частями. Вместе с личным составом в регион перебрасывают инженерную технику для разминирования.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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