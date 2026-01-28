Экс-музыкант «Любэ» Вайнберг сложил полномочия сенатора, чтобы отправиться на СВО

Член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального законодательного собрания.

На заседании 28 января верхняя палата парламента удовлетворила заявление сенатора. По словам спикера заксобрания Евгения Люлина, Вайнберг с 2022 года активно помогал фронту, занимался сбором гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в зону проведения СВО.

«Он решил не дожидаться истечения срока полномочий и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — отметил Люлин.

Александр Вайнберг является кавалером государственных наград: в 2017 году ему была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2024-м — орден Дружбы. В 1990-1994 годах он был участником группы «Любэ». В 2023 году он написал песню «Дайте вашим детям наши имена».

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