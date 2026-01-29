В Госдуме предложили не включать выходные в число дней отпуска

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который может изменить правила подсчёта отпускных дней для всех россиян. Они предлагают не включать выходные дни в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Как пишет ТАСС, лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что действующий Трудовой кодекс «фактически крадёт у работника дни отдыха». По его словам, когда сотрудник берёт две недели отпуска, в них включаются суббота и воскресенье, которые и так ему положены. В итоге реальное время отдыха оказывается короче.

«ЛДПР считает такую систему несправедливой», — подчеркнул Слуцкий. Он пояснил, что инициатива не направлена на увеличение отпуска, а призвана восстановить справедливость, чтобы люди могли полноценно использовать положенные 28 дней на личные дела и семью.

По Трудовому кодексу РФ (ст. 115) всем работникам гарантирован минимум 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в год. Это включает и выходные. Праздничные дни в этот срок не входят и продлевают отдых. 28 дней — это обязательный минимум. Учителя, врачи, госслужащие и другие категории имеют право на более длинный отпуск — до 56 дней. Право на полный отпуск в 28 дней появляется после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя.