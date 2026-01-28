Путин провёл телефонный разговор с президентом ЦАР Туадерой

Кремль сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Аршанжем Туадерой. В ходе беседы лидеры сосредоточились на практических аспектах партнерства, охватив широкий спектр тем — от политического диалога до совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Российский президент официально поздравил коллегу с триумфом на недавних выборах, расценив его победу как подтверждение высокого доверия граждан. В ответном слове глава ЦАР выразил признательность за многогранную поддержку, которую Россия оказывает республике. Он особо подчеркнул, что содействие Москвы стало важным фактором в укреплении государственной независимости и стабилизации внутренней безопасности страны.

Также президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который прибудет в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы российско-сирийского сотрудничества в различных сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке.