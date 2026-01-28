Комитет Госдумы поддержал проект по медосвидетельствованию трудовых мигрантов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный совершенствовать систему медицинского освидетельствования трудовых мигрантов в России. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Действующее законодательство обязывает мигрантов, прибывающих в РФ, пройти медицинское освидетельствование в течение 90 дней. Это необходимо для диагностики отсутствия опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и фактов употребления наркотических веществ. Однако, согласно предложенным изменениям, этот срок будет сокращён до 30 дней. Кроме того, мигранты, планирующие пребывание в стране свыше 30 дней, будут обязаны проходить данное обследование ежегодно.

Важно отметить, что расходы на медицинское освидетельствование будут нести сами мигранты. Инициатива также предусматривает запрет на привлечение посредников при обследовании трудовых мигрантов, оставляя право проводить медицинские осмотры только за уполномоченными организациями. Введение этих нововведений означает, что прохождение медицинского освидетельствования станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу, а также для переоформления патента.

По результатам медицинского освидетельствования будет выдаваться заключение, которое будет заноситься в единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), в том числе в электронном виде. В случае выявления у мигрантов опасных заболеваний, ВИЧ или подтверждения факта употребления наркотиков, медицинские учреждения обязаны будут уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России почти на четверть сократилось число несовершеннолетних иностранцев. Кроме того, 28 января в силу вступил федеральный закон, который установит обмен данными о детях-мигрантах между МВД и органами образования.