«Не отец, а пьяный ублюдок»: В ГД отреагировали на выходку россиянина со спуском сына с балкона
Депутат ГД Милонов возмутился поступком россиянина, спустившего сына по веревке с балкона
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко осудил россиянина, который спустил собственного сына по верёвке с балкона седьмого этажа. Его слова приводит «Лента.ру».
«Я сам отец. Это не отец, а пьяный ублюдок, который утратил человеческое и утратил право называться отцом после такого поступка», — заявил парламентарий. По его словам, состояние опьянения только отягчает преступление.
Милонов призвал передать дело в Следственный комитет России под личный контроль Александра Бастрыкина. Депутат уверен: следователям не составит труда установить регион, откуда появилось шокирующее видео, и «негодяй не будет больше ходить по улицам свободно».
Напомним, ранее появилось видео с ребёнком, которого на верёвке «покатали» вдоль этажей. Прокуратура уже начала проверять ролик. Предположительно, место действия — Воронеж. Однако местные жители обращают внимание, что на данный момент столбики термометров в городе показывают 5 градусов ниже нуля, и в городе лежит снег, тогда как люди на видео одеты явно не по погоде.
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