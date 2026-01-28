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Регион
Опубликовано 28 января, 14:08

Швеция ввела ограничения на передвижения для дипломатов РФ в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Швеция официально уведомила российскую сторону о введении ограничений на перемещения дипломатов в пределах Европейского союза. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в комментарии РИА «Новости».

«МИД Швеции информировал нас о таком порядке нотой», — сказал он.

Беляев уточнил, что действие новых правил не распространяется на дипломатический и технический персонал, постоянно работающий в Швеции. Речь идёт прежде всего о сотрудниках, которые прибывают в страну из российских загранучреждений, расположенных за её пределами. Кроме того, по его словам, такие же затруднения ожидают и штатных сотрудников посольства в Стокгольме в случае их командировок по территории Евросоюза, например, при необходимости доставить дипломатическую почту.

По словам посла, конечной целью подобных ограничений является создание искусственных препятствий для нормальной деятельности российских посольств и консульств.

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Ранее сообщалось, что российское посольство в Париже осудило новые ограничения Евросоюза на передвижение дипломатов РФ по странам объединения, назвав их исключительно дискриминационными. В дипмиссии подчеркнули, что данные правила создадут серьёзные сложности в профессиональной деятельности. Представители посольства также указали, что будут тщательно отслеживать ситуацию на предмет возможных злоупотреблений. В ответ на них дипломаты не исключили принятия соответствующих ответных мер.

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Вероника Бакумченко
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