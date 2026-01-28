ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января, 10:46

Картаполов заявил, что обвал фронта для ВСУ не за горами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обвал линии фронта для ВСУ — лишь вопрос времени. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru высказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат подчеркнул, что если Владимир Зеленский будет медлить и не согласится на мирный договор, Киев ждёт крах.

«Проблема ВСУ очевидна — это всем понятно, и обвал фронта не за горами», — сказал Картаполов.

А ранее пессимистичный прогноз для Киева сделал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он заявил, что Зеленский «теряет людей, доверие и достоинство» и сейчас стоит перед выбором «между поражением и разгромом».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar