Картаполов заявил, что обвал фронта для ВСУ не за горами

Обвал линии фронта для ВСУ — лишь вопрос времени. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru высказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат подчеркнул, что если Владимир Зеленский будет медлить и не согласится на мирный договор, Киев ждёт крах.

«Проблема ВСУ очевидна — это всем понятно, и обвал фронта не за горами», — сказал Картаполов.

А ранее пессимистичный прогноз для Киева сделал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он заявил, что Зеленский «теряет людей, доверие и достоинство» и сейчас стоит перед выбором «между поражением и разгромом».