Володин предложил выразить соболезнования жертвам снегопадов в США

Во время сильных снегопадов в США погибло более 50 людей. В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить соболезнования Конгрессу США и родственникам. С таким заявлением он выступил на заседании Госдумы.

«51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте высказуем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса США и близким тех, кто погиб», — отметил Володин.

Сильные снегопады затронули несколько штатов США, среди которых Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замёрзли насмерть 10 человек.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного снежного шторма в США достигло 30 человек. Среди погибших были два человека, сбитые снегоуборочными машинами в Массачусетсе и Огайо, а также подростки, погибшие во время катания на санках в Арканзасе и Техасе. За выходные на улицах города были обнаружены тела восьми человек.